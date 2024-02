Enormi sciami di zanzare invadono la città | residenti costretti a chiudersi in casa

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il fenomeno è apparso nei cieli delladi Pune, nell'India occidentale, mettendo in allarme idi alcuni quartieri. Dopo le denunce pubbliche, le autorità locali hanno promesso un intervento sui luoghi di riproduzione degli insetti nell’acqua del fiume Mutha.

Christian Bale come in Batman: «Faremo un villaggio per ospitare orfani». Costerà 22 milioni, tra i donatori anche DiCaprio Chi ha visto e amato la trilogia di Batman di Christopher Nolan può ricordare che Bruce Wayne, dopo la sua morte (o presunta tale), sceglie di chiedere nel suo testamento che la sua ...

Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.0 a Felino, tutti i dettagli I margini delle placche sono soggette a enormi tensioni che portano la roccia a rompersi e scomporsi in grandi fratture, chiamate faglie. L'attivazione delle faglie origina i terremoti che posso ...

Cronaca meteo. India, il momento in cui un'enorme valanga colpisce la zona del Kashmir - Video Nella giornata di giovedì 8 febbraio un'enorme valanga si è staccata dai rilievi del Kashmir ed ha investito l'area di Sarbal, nell'estremo nordest dell'Indi a. Una persona presente in quel momento su ...