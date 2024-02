Empoli vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Empoli - Fiorentina, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 15:00 di domenica 18 febbraio nella cornice dello stadio Castellani. La

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I padroni di casa cercano un’altra affermazione importante in chiave salvezza, mentre i viola non ossono perdere altro terreno se vogliono raggiungere un piazzamento europeo.vssi giocherà domenica 18 febbraio 2024 alle ore 15 presso lo stadio CastellaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci dal prezioso successo esterno di Salerno che li ha portati a +2 sulla zona retrocessione. Per la squadra di Nicola si tratta del quarto risultato utile consecutivo, frutto di due vittorie e due pareggi. I viola si sono allontanati dalla zona Champions League in virtù della sconfitta nel recupero contro il Bologna. Adesso la squadra di Italiano paga un ritardo di cinque ...