Emma Villas contro Castellana Grotte Battere i pugliesi per staccare le terze

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 2, Krauchuk 22, Copelli 10, Trillini 4, Contro Siena sarà fondamentale il cambio palla. Sia noi che loro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’anticipo conè l’occasione giusta per guadagnare terreno sulle, almeno fino al completamento del turno. Stasera alle 19 laaffronta la Bcc Tecbus (arbitri Pristerà e Prati) con i favori del pronostico, anche se la compagine pugliese è reduce dal colpaccio casalingoCuneo. Le insidie non mancano, dunque, ma la truppa biancoblù, forte della super rimonta nel tiebreak a Ravenna, vuole proseguire la marcia che dal 17 dicembre scorso ha conosciuto soltanto un inciampo, quello con Brescia. Poi solo vittorie: "Si tratta indubbiamente di un bellissimo percorso, abbiamo raccolto tanti punti in questo scorcio di tempo – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci –. Domenica a Ravenna volevamo vendicare la sconfitta dell’andata: è stato importante ...

Per la Emma Villas solo buone notizie dalla giornata di campionato numero 20i. La vittoria in rimonta a Ravenna e la contemporanea sconfitta di ... (sport.quotidiano)

Giovedì 15 febbraio l'anticipo Siena-Castellana Grotte Alle 19.00 al PalaEstra toscani e pugliesi in campo per l'8a di ritorno. Entrambe a caccia di punti per Play Off e salvezza ...

Siena-Castellana Grotte anticipano a giovedì Alle 19.00 di domani al PalaEstra le squadre di Graziosi e Cruciani si fronteggeranno per l'8a giornata di ritorno. Punti pesanti in palio per Play Off e salveza ...

Pallavolo A2 maschile – Siena lanciatissima giovedì ospita la temibile Castellana dell’ex Simone Cruciani Al Pala De Andrè di Ravenna la Emma Villas Siena ha vinto una partita che ha avuto già il sapore dei playoff. Sembrava una gara da post regular season per la qualità che si è vista sul taraflex, per l ...