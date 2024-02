Sebbene non abbia fatto il nome del ruolo per cui era in lizza, Il diavolo veste Prada, Emily Blunt: "Un sequel? Stiamo tutti bene

Emily Blunt era in lizza per un ruolo nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan (Di giovedì 15 febbraio 2024) La star di Oppenheimer, Emily Blunt, ha confermato di essere stata vicinissima a interpretare un ruolo nell'iconica trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Oppenheimer è stato un successo innegabile fin dalla sua uscita, battendo tutti i record e continuando a conferire prestigio al curriculum cinematografico del regista Christopher Nolan. Non tutti sanno però che la star del film, Emily Blunt, ha quasi precedentemente lavorato con Nolan nell'iconica trilogia de Il Cavaliere Oscuro. Durante una recente intervista con Happy, Sad, Confused, la Blunt ha infatti rivelato di aver incontrato ...

