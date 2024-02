Poste Italiane comunica che oggi 15 febbraio 2024 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un un francobollo Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in

Emesso il francobollo per giovane Battista Basile, la presentazione al Senato (Di giovedì 15 febbraio 2024) In occasione del compleanno del celebre Favolista giuglianese Giovan Battista Basile, è stato presentato a Roma nella sala Nassirya del Senato, il francobollo che celebra l’inventore del genere fiabesco. Una mattinata di grande valore per la cultura e per la città di Giugliano. Tra i presenti anche esponenti della cultura e dell’arte cittadina che da L'articolo Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su teleclubitalia (Di giovedì 15 febbraio 2024) In occasione del compleanno del celebre Favolista giuglianese Giovan, è stato presentato a Roma nella sala Nassirya del, ilche celebra l’inventore del genere fiabesco. Una mattinata di grande valore per la cultura e per la città di Giugliano. Tra i presenti anche esponenti della cultura e dell’arte cittadina che da L'articolo Teleclubitalia.

