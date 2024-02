Emendamento relatore | su sequestro smartphone decide il Gip

ma deciderà il Gip Sul sequestro di un telefonino o di un Pc deciderà il Gip, su richiesta del Pm, e non più solo il Pm. A stabilirlo è l'emendamento del relatore Sergio Rastrelli al ddl di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Suldi un telefonino o di un Pcrà il Gip, su richiesta del Pm e non più solo il Pm. A stabilirlo è l'delSergio Rastrelli al ddl di Pierantonio Zanettin (FI) all'esame della commissione Giustizia del Senato che riforma la disciplina in materia didi dispositivi informatici. La proposta di modifica conferma puntualizzandolo il contenuto del provvedimento che punta a far rientrare ildi uno, di un tablet e di un pc nel regime delle intercettazioni. Con il Pm che dovrà valutare quali cose siano rilevanti e quali no, esattamente come accade con le intercettazioni.

