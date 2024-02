Elettra Lamborghini si candida per la conduzione di Sanremo 2025 | “Direi subito di sì” E svela chi vorrebbe al suo fianco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo il grande successo della terza stagione di “Only Fun“, conallaaldei due Panpers, Andrea Pisani e Luca Peracino questa sera, 15 febbraio, inizierà la quarta stagione. Il record di ascolti della trasmissione, pari al 4,3% di share, ha quest’anno tutte le carte in regola per essere superato. Risate, intrattenimento e tanti volti illustri saranno presenti nelle dieci puntate che avranno l’obiettivo di far divertire il pubblico. A parlare è stata proprio lei,che, facendo sempre più esperienza e raggiungendo una maggiore consapevolezza di sé, starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di fare la conduttrice di importanti show. Il sogno?. “Io odio guardarmi in televisione, ma devo ammettere ...