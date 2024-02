Editoria | Angelucci vuole Cruciani alla guida di Radio Capital

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) XXXNota ConfidenzialeXXX Gedi (a differenza di Stellantis con il governo...) sta per capitolare. Le trattative per la vendita disono ormai a buon punto ed anche dalle parti dell’emittentefonica non vedono l'ora di passare sotto le insegne degli. La famiglia