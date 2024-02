Editoria | Angelucci vuole Cruciani alla guida di Radio Capital | la Zanzara vola via dal Sole? - ESCLUSIVA

(Di giovedì 15 febbraio 2024) XXXNota ConfidenzialeXXX Gedi (a differenza di Stellantis con il governo...) sta per capitolare. Le trattative per la vendita disono ormai a buon punto ed anche dalle parti dell’emittentefonica non vedono l'ora di passare sotto le insegne degli. La famiglia

Antonio Angelucci (Sante Marie, 16 settembre 1944) è un imprenditore, editore e politico italiano. Dalle elezioni politiche in Italia del 2008 è stato eletto per quattro volte deputato per le legislature XVI, XVII, XVIII e XIX nelle liste de Il Popolo della Libertà, di Forza Italia e della Lega.

La famiglia Angelucci affida la promozione delle sue testate a Gruppo Editoria Italia Primaonline

Editoria, Angelucci vuole tutto: tratta con Eni ed Elkann per Agi e Repubblica Affaritaliani.it

Ti Odio Milano Ti Amo. Cresce il dibattito su una città che non lascia indifferenti: È un omaggio e allo stesso tempo una condanna per la città la diciassettesima copertina digitale di nss magazine, che per l’occasione allestisce Edicola Magenta a Milano, dal 16 al 24 febbraio 2024 ...

Il Tempo, Angelucci manda a casa Davide Vecchi. Ecco chi è il nuovo direttore: Cambiano le redini del quotidiano degli Angelucci. Da marzo Davide Vecchi lascia il posto a un nuovo direttore, ecco chi è ...

Angelucci compra Radio Capital e vuole Cruciani. Trema Radio 24, ma Gedi smentisce: Il giallo della cessione di Radio Capital agli Angelucci torna a far parlare di sé. Ma ora spunta un particolare che fa tremare Radio 24 ...