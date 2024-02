“Eccomi | sto tornando” Lorenzo Biagiarelli lascia Antonella Clerici ma non la tv | dove va

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Colpo di scena su. Dopo l’addio a È sempre mezzogiorno di, motivato ufficialmente nelle scorse ore, lo chef ha annunciato comunque il suo ritorno in tv. Ha voglia di rimettersi in gioco il prima possibile e la prima occasione avverrà nella pre-serata del 15 febbraio, infatti sarà protagonista in una delle trasmissioni televisive. Quindi,non ha dato l’addio definitivo alla televisione ma solo al programma didopo il caso Giovanna Pedretti, la ristoratrice suicida. Il web si era scagliato contro di lui e la compagna Selvaggia Lucarelli, accusati di averla trattata malamente per via della presunta recensione negativa falsa di un cliente del locale della donna, che insultava ...