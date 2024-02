Ecco uno screen a dimostrazione di quanto affermiamo. In realtà non è stato eliminato del tutto, Il top Android per eccellenza? Samsung Galaxy S24 Ultra , compralo al miglior prezzo da eBay a 1,129

"Ecco perchè il prezzo della benzina sta salendo": i motivi dei rincari (Di giovedì 15 febbraio 2024) Viaggio di Cityrumors.it tra gestori delle pompe di benzina e i clienti esasperati: "Oggi meglio ricevere una prepagata per la benzina, che i buoni pasto". Cosa ci aspetterà per il futuro? "Siamo tornati indietro. Ora fare benzina è diventato davvero un lusso". Gli automobilisti commentano esasperati il nuovo aumento del prezzo della benzina. Da qualche settimana a questa parte, chi si è ritrovato a fare il pieno, ha constato una situazione al limite del sostenibile. "E la situazione – ci dice Mario, che gestisce da anni una pompa di benzina nella capitale – potrebbe addirittura peggiorare. Da quanto siamo riusciti a capire, anche se non è mai semplice riuscire a conoscere la verità, questi aumenti dovrebbero continuare nel giro dei prossimi giorni". Viaggio nel mondo ...

