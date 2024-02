È stato ritrovato Alfio Patroni | disperso a Darfo Boario Terme dopo una discussione

Solo un pari per la Juventus a Bologna . Da quando ha ritrovato i 15 punti in classifica, almeno momentaneamente, la Alfio in cui sarebbe stato utilissimo alla Juve , l'ha giocato nel Bologna ".

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Èvivo, il 38enne di cui si erano perse le tracce ieri in Valcamonica (Brescia): i ricercatori del Soccorso alpino l’hanno rinvenuto in una baita nel bosco.

Benson Boone non è il classico teen idol 15 feb 2024 - Chi è l'artista - lanciato da Dan Reynolds degli Imagine Dragons - che macina milioni di streams.

LBA - L’Olimpia ritrova Venezia in semifinale di Coppa Italia, come nel 2020 e 2021 A dispetto della sua reputazione di competizione che è solita generare sorprese, la prima giornata delle Final Eight di Coppa Italia ha rispettato il ranking delle squadre ...

Si avvicina a grandi passi la Acea Run Rome The Marathon Si avvicina a grandi passi la Acea Run Rome The Marathon. per l’occasione, per sabato 17 febbraio è stato organizzato con ritrovo a Ponte Milvio (ritrovo ore 8.30) un allenamento collettivo in ...