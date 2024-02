“È nato Francesco” Fiocco celeste a È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici lo annuncia in diretta

(Di giovedì 15 febbraio 2024)a È, con annuncio insia da Instagram che dallo studio. Nella puntata di giovedì’ 15 febbraio 2024, infatti,non ha potuto non fare gli auguri al neo papà. Papà per la terza volta con l’arrivo di. E come dicela conduttrice Èè una grande famiglia e non solo quando si cucina, quindi un po’ tutti i protagonisti del programma sanno cosa accade nella vita degli altri. Così anche il pubblico, che da giorni aspettava la bella notizia. La nascita del piccoloera attesissima e solo due giorni fa il neo papà era nella cucina del programma di Rai1 per preparare le sue mezzelune di carne. ...

Riforme: Verducci, 'rischio torsione autoritaria' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il presidenzialismo che la destra vuole approvare è una cesura rispetto allo spirito costituzionale. È uno snaturamento pericoloso delle intenzioni dei costituenti. C'è un ...

E’ nato Francesco, gran festa a E’ sempre mezzogiorno per il cuoco che è diventato papà Grande gioia a E' sempre mezzogiorno quando Antonella Clerici ha annunciato che è nato Francesco ...

Livorno: è nato uno sportello per la piena accessibilità dei musei civici E' nato uno sportello per la piena accessibilità dei musei civici, con sistemi audio per non vedenti, percorsi in Lingua dei Segni Italiana ma anche in lingue straniere. #museicivici #lifestyle #livor ...