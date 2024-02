È morta Marina Bulgari | fondò il suo marchio nel ' 76 La nipote | Mia zia una visionaria

Lutto nel mondo del lusso: è morta a Roma, all'età di 93 anni, Marina Bulgari, figlia di Costantino Bulgari, primo figlio di Sotirios (l'altro era Giorgio), l'argentiere greco fondatore della celebre maison di via Condotti a Roma.

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lutto nel mondo del lusso: èa Roma, all’età di 93 anni,, figlia di Costantino, primo figlio di Sotirios (l'altro era Giorgio), l'argentiere greco fondatore della celebre maison di via Condotti a Roma. Nata a Roma nel 1930, come suo padre e come tutta la sua iconica famigliaera un’appassionata creatrice di gioielli. Aveva un carattere molto determinato...