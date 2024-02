È amore tra Monia La Ferrera e Joseph Rossetti | il fratello di Greta | Signorini | “Sono stravolto”

I due ne avevano parlato, ma l'uscita di Monia dal GF ha posto fine a qualsiasi possibile relazione tra loro. Dopo le accuse della famiglia di Varrese anche contro di lei e la difesa della madre dell'

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Romantico colpo di scena al Grande. Una ex concorrente di questa edizione si è innamorata deldi un’altra gieffina. Stiamo parlando diLadi. Il gossip è stato svelato nel corso della puntata del reality trasmessa mercoledì 14 febbraio. La diretta interessata ha confermato. ÈtraLa“Ho saputo di un San Valentino molto particolare per un’ex concorrente del Grande, ve ne parlerò questa sera in puntata”: con queste parole affidate a una storia su Instagram, Rebecca Staffelli ha anticipato che in diretta avrebbe svelato un gossip ...