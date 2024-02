Dynamite 14 02 2024 Texas Death Match

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso AEW Revolution con la card dell’evento che di settimana in settimana sta prendendo sempre più forma e si sta rivelando sempre più interessante. Nella strada verso il PPV gli show settimanali non vogliono di certo essere da meno e per questoè pronto ad offrire un grande show, direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Jon Moxley vs Dax Harwood (3,5 / 5) Si inizia con uninedito dato che per la prima volta i due si affrontano in un 1 vs 1. Unche non risparmia colpi duri e potenti, con i due atleti che ci regalano una contesa abbastanza equilibrata. Nonostante nel finale Harwood sembra avvicinarsi alla vittoria, Mox lo ...