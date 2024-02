"Da un paio di decenni notiamo che i pazienti della nostra per smartphone che dura 50 anni di Jorge Garay La foto che durerà 1000 del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio

"Durerà decenni". Medio Oriente, la profezia di Prodi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Crisi in Medio Oriente, se ne parla anche durante la puntata di Piazza Pulita in onda il 15 febbraio su La7. Ospite in studio è stato Romano Prodi che ha espresso il suo pessimismo circa la possibilità di trovare una soluzione al conflitto in Medio Oriente. "Si è creato un odio che Durerà decenni. Questo è il vero problema degli eventi a cui stiamo assistendo in questi giorni. Una tragedia umana oggi e io non vedo più cosa si possa fare. Quando l'odio è così profondo è difficile che ci possano essere i due Stati.

