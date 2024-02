Duplice omicidio Cisterna | domani udienza di convalida Sodano

ha fornito nella notte di martedì agli investigatori della squadra mobile di Latina che lo hanno fermato per duplice omicidio e tentato omicidio a Cisterna di Latina, riferisce il Corriere . A

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si terrà domattina alle 9:30 nel tribunale di Latina l'interrogatorio del gip Giuseppe Cario nei confronti di Christian, il ventiseienne militare della Guardia di Finanza accusato di aver ucciso la sorella e la madre della sua ex fidanzata adi Latina. Da martedì sera l'indagato, difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, si trova in carcere con l'accusa di: spetterà al giudice per le indagini preliminari decidere sere il fermo ed eventualmente disporre una misura cautelare. Sono invece cominciate ieri sera, e sono tuttora in corso a Tor Vergata, le autopsie di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, le due donne trovate senza vita nella villetta del quartiere San Valentino.