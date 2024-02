Il racconto di Desyrée Le passioni di Desyrée e Renée Altri omicidi per mano di un militare Alla vigilia di San Valentino si è consumato a Cisterna di Latina , nel Lazio, un duplice femminicidio . Un

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Christian Sodano, il 27enne accusato diomicidio adi Latina, è stato interrogato nelle ultime ore in procura: non una lacrima, lucido ha raccontato di aver ucciso due donne a sangue freddo. Ha puntato la pistola di ordinanza contro la madre e la sorella della ex fidanzata esplodendo una serie di colpi, mentre lei è riuscita a sfuggire al massacro scappando tra gli spari. Alla vigilia di San Valentino si consuma adi Latina un, probabilmente dovuto ad una lite scoppiata tra un finanziere di 27 anni e la sua compagna. Credit: Ansa Ha ucciso la madre e la sorella dell’ex fidanzata a sangue freddo, un’esecuzione che ha portato a termine in modo lucido: l’unica sua preoccupazione era la convivenza, sfumata nella delusione. Christian Sodano si trovava martedì ...

Omicidi Cisterna di Latina, Sodano: "Non volevo uccidere Desirèe, volevo suicidarmi" “Ho capito la gravità di quello che avevo commesso quando sono arrivato a casa del mio parente a Latina a cui avevo telefonato poco prima dicendogli ‘ho fatto un casino'”.

Desyree Amato e il faccia a faccia con l'ex Christian Sodano a Cisterna di Latina: "M'ha chiesto di sparargli" A Cisterna di Latina, Renée Amato e la madre sono cadute sotto i colpi di Christian Sodano che non accettava di essere lasciato dalla findazata Desyree. Il racconto della giovane ...

Duplice femminicidio di Cisterna, parla il killer: “Ho sparato di nuovo per non farla soffrire” Il 27enne, ex maresciallo della Guardia di Finanza, è stato ascoltato nelle ultime ore in Procura per il duplice femminicidio a Cisterna ...