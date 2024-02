Duplice femminicidio a Cisterna | la ex del finanziere | “Mi ha dato la caccia | voleva uccidermi”

E' davvero atroce la storia del duplice femminicidio, che poteva essere triplo, consumatosi a Cisterna di Latina, sul nostro territorio. Desyrée Amato, la 22enne bersaglio dell'omicida è riuscita a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Desyrée Amato ha raccontato agli investigatori i tragici momenti in cui l'ex Chistian Sodano ha ucciso a colpi di pistola sua madre e sua sorella adi Latina per poi riconcorrerla nel tentativo di ammazzare anche lei.

Cisterna DI LATINA – Per la comunità di Scauri è stata una legnata sui denti la notizia diffusasi nel tardo pomeriggio di martedì del Duplice ... (temporeale.info)

L’hanno trovata in strada, in stato di choc, la fidanzata del 27enne militare della guardia di finanza, presunto assassino: Christian Sodano, che ... (secoloditalia)

Un 27enne, maresciallo della guardia di finanza, ha ucciso la madre e la sorella della sua ex ragazza in una villetta di Cisterna di Latina. La ... (ilcorrieredellacitta)

"Ho sparato altri due colpi, non volevo farla soffrire" Un interrogatorio fiume, durato dalla sera, subito dopo il duplice femminicidio, quando gli agenti della squadra mobile lo hanno prelevato in un appartamento nel quartiere Q4 di Latina - dove lo hanno ...

Omicidi Cisterna di Latina, Eleonora Mattia (Pd): “Stop alla mattanza. Insieme contro i femminicidi” “Ha perso la madre e la sorella, uccise per mano dell’ex fidanzato, che in verità voleva uccidere lei che però è riuscita a scampare alla strage. E’ ...

Cristian Sodano: «Ho sparato due volte a Renée per non farla più soffrire». Il killer freddo e senza emozioni Cristian Sodano, il 27enne originario di Formia e maresciallo della guardia di finanza in servizio nel reparto navale di Ostia, ha confessato ai poliziotti il duplice femminicidio che ieri ...