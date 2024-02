potresti sfruttare questa semplice strategia nei momenti 'morti' inizia toccando le prime due lettere in alto a sinistra, sia in Come avrai notato, sul tavolo da gioco ci sono dei tasselli che

Due morti sul lavoro a Modena e Avellino: uno precipita dal tetto, l’altro cade in un deposito (Di giovedì 15 febbraio 2024) Due nuovi incidenti sul lavoro ingrossano le statistiche delle morti bianche. Gli ultimi due decessi sono avvenuti, entrambi mercoledì pomeriggio, a Novi di Modena e Monteforte Irpino. Nel primo caso è deceduto un 70enne dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un’azienda mentre stava effettuando dei lavori. L’uomo è caduto da un’altezza di sette metri, dopo che, a quanto pare, una parte della copertura del tetto ha ceduto sotto i suoi piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori della medicina del lavoro. Inutile l’intervento del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo. Sempre mercoledì, un magazziniere ha perso la vita all’interno di un deposito di prodotti farmaceutici a Monteforte Irpino, paese dell’Avellinese. ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Due nuovi incidenti sulingrossano le statistiche dellebianche. Gli ultimi due decessi sono avvenuti, entrambi mercoledì pomeriggio, a Novi die Monteforte Irpino. Nel primo caso è deceduto un 70enne dopo essereto daldi un capannone di un’azienda mentre stava effettuando dei lavori. L’uomo è caduto da un’altezza di sette metri, dopo che, a quanto pare, una parte della copertura delha ceduto sotto i suoi piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori della medicina del. Inutile l’intervento del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo. Sempre mercoledì, un magazziniere ha perso la vita all’interno di undi prodotti farmaceutici a Monteforte Irpino, paese dell’Avellinese. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza