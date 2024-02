L'ex direttrice, per la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere è accusata, tra l'altro, di avere favorito , nel marzo del 2022, in concorso con altri due indagati, l'evasione di un

Due indagati per la morte sul lavoro del 35enne Isidoro (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue iscritti nel registro degli indagati per la morte di Isidoro Di Lorenzo, il 35enne di Contrada che ha perso la vita mentre era al lavoro in un depisito farmaceutico di Montefoere Irpino. Si tratta di un atto dovuto della Procura ha seguito della tragedia avvenuto sul luogo di lavoro. I militari dell'arma della stazione di Baiano e quelli del Nil hanno effettuato accertamenti fino a stamane nell'area in cui si è verificato l'incidente sul lavoro per stabilire eventuali profili di responsabilità Nella giornata di domani, venerdì 16 febbraio, ci ci sarà il conferimento incarico al medico legale per l'esame autoptico sulla salma del 35enne di Avellino. Gli accertamenti irripetibili consentiranno di verificare se vi sono ...

