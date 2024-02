come quanno ami tua madre mentre cucina er ragù. L'amore me da L'amore me da la forza de andà avanti nel mezzo de sta brutta vita. Robba che quando me chiedevano 'a droga je parlavo der soriso

Droga nel ragù, il piccolo Nicolò morì a due anni: il padre patteggia 24 mesi, ma non andrà in carcere (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il piccolo Nicolò Feltrin morì il 28 luglio del 2022, dopo un ricovero d’urgenza in ospedale. Stando a quanto ricostruito, il padre del piccolo avrebbe aggiunto dell’hashish nel ragù destinato al bambino, presumibilmente per farlo dormire. Pena sospesa per il padre di Nicolò Feltrin – Ilcorrieredellacittà.com Il piccolo accusò un malore e morì poco dopo all’ospedale Pieve di Cadore. Il padre ha patteggiato una condanna a 24 mesi di carcere con pena sospesa. Caduta l’accusa di spaccio, all’uomo è stato contestato l’omicidio colposo. Il papà di Nicolò Feltrin patteggia due anni di ... Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 febbraio 2024) IlFeltrinil 28 luglio del 2022, dopo un ricovero d’urgenza in ospedale. Stando a quanto ricostruito, ildelavrebbe aggiunto dell’hashish neldestinato al bambino, presumibilmente per farlo dormire. Pena sospesa per ildiFeltrin – Ilcorrieredellacittà.com Ilaccusò un malore epoco dopo all’ospedale Pieve di Cadore. Ilhato una condanna a 24dicon pena sospesa. Caduta l’accusa di spaccio, all’uomo è stato contestato l’omicidio colposo. Il papà diFeltrinduedi ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza