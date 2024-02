Un bimbo di soli 5 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Jesina in direzione Castelfidardo, comune della provincia di Ancona, nella zona industriale locale. Stando a quanto riferito dalle autorità, l'

Drammatico incidente in provincia di Latina; Alfredo, 85 anni, morto mentre andava a trovare la sorella (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Un tragico incidente stradale quello che si è verificato ieri mattina, intorno alle 9:30, all'incrocio tra la SP Marittima II e la SP Sonninese, tra un bus Cotral e una Fiat Panda. La vittima dell'incidente è Alfredo Farina, 85 anni, di Morolo, che era in viaggio verso Sabaudia per una visita alla sorella. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, ma le prime ricostruzioni indicano che la collisione è avvenuta in prossimità di un semaforo fuori servizio da anni, rendendo l'incrocio particolarmente pericoloso. Nonostante gli sforzi dell'autista del Cotral di evitare l'impatto, la Fiat Panda è stata colpita frontalmente, subendo un forte spostamento a causa della differenza di massa tra i due veicoli. I soccorsi sono ...

Paul Pritchard, l’uomo che visse due volte Lo scalatore inglese, vittima di un drammatico incidente di arrampicata ma poi capace di ripartire nonostante le disabilità, raccontato dal traduttore dei suoi libri. Che svela la personalità di un uo ... Tragedia in montagna, scivola lungo il sentiero e precipita nel vuoto: è morto l'alpinista Ernesto Tresoldi MANDELLO DEL LARIO. E' scivolato mentre rientrava, accanto ad un amico, da un'escursione sulla Grigna Meridionale (nota come Grignetta), Ernesto Tresoldi, precipitando nel vuoto. L'esperto alpinista e ... Schianto sulla Cassamassima-Turi , coinvolte due auto, 7 feriti, 3 gravissimi Un grave incidente ha coinvolto due automobili sulla strada provinciale tra Casamassima e Turi, lasciando un bilancio di sette feriti, di cui tre in condizioni critiche. La dinamica è al vaglio delle ...

