Dramma in provincia di Benevento | 65enne trovato senza vita in casa

Da circa due anni ospite di una comunità in provincia di Avellino, infine, grazie anche all'intervento della Procura di Benevento. Il giorno in cui si era verificato il dramma, Loredana si era

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio, un uomo di 65 anni è stato rinvenuto privo diall’interno della propria abitazione a San Martino Sannita. Secondo i primi accertamenti a seguito delle indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, l’uomo, di professione geometra, sarebbe deceduto per arresto cardiocircolatorio. L’allarme e’ scattato a seguito di una segnalazione fatta ai Carabinieri dal fratello dell’uomo che cercava sin dal primo mattino di contattarlosuccesso. Presso l’abitazione nel centro del Comune dell’hinterland beneventano giungevano dunque i Vigili del fuoco chiamati dai Carabinieri perché l’ingresso dell’abitazione risultava chiusa dall’interno. I caschi rossi, riusciti ad entrare, rinvenimento l’uomo riverso a letto che non rispondeva agli stimoli. Il personale del 118, chiamato ...

Ancora sangue sulle strade italiane, oggi 31 gennaio in uno schianto sulla provinciale 26 che collega Mortara (in provincia di Pavia) a Vercelli, un ... (caffeinamagazine)

Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Un gravissimo incidente stradale quello occorso oggi in via del Genio civile ad Aprilia. Lo scontro, che ha ... (dayitalianews)

Il messaggio delle maestre alla consegna della pagella: “Se non è come vi aspettavate, non fatene un dramma” Le maestre della scuola elementare Parini di Cassano Magnago (Varese) hanno dedicato un messaggio ai genitori degli alunni per la giornata della consegna ...

Cassano Magnago, il messaggio della scuola elementare Parini: «La pagella dei vostri figli vi ha deluso Non fatene un dramma» Un piccolo gesto per veicolare un grande messaggio. Un cartello affisso nel giorno della consegna delle pagelle del primo quadrimestre per ricordare il vero senso della scuola. È accaduto martedì alla ...

Morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Novi di Modena sotto gli occhi del figlio Mercoledì 7 febbraio, durante la mattinata, a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, un operaio di 40 anni è morto durante il turno, venendo folgorato mentre stava lavorando all’impianto elettrico ...