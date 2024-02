riducendo gli spazi di libertà () Non possiamo accettare che la Turchia finanzi l'Islam politico in Europa', aveva detto Meloni in un accorato appello all'allora premier Mario Draghi. Qui l'

Draghi: Europa finanzi investimenti emettendo debito comune (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – L’Europa dovrebbe affrontare il cambiamento economico in corso, con politiche fiscali che rispettino “i valori sociali europei” e ampliare il finanziamento degli investimenti in una dimensione collettiva, anche attraverso l’emissione di debito comune. L’ha detto l’ex presidente del consiglio Mario Draghi, intervenendo in occasione del conferimento del Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award nel contesto della 40th Annual NABE Economic Policy Conference “Navigating Geopolitical Turbulence and Domestic Uncertainty” a Washington. Draghi ha sottolineato come “questa fase di profondo cambiamento nell’ordine economico globale porta con sé sfide altrettanto profonde per la politica economica”. Cambierà “la natura degli shock ai quali sono ... Leggi tutta la notizia su ildenaro (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – L’dovrebbe affrontare il cambiamento economico in corso, con politiche fiscali che rispettino “i valori sociali europei” e ampliare ilamento degliin una dimensione collettiva, anche attraverso l’emissione di. L’ha detto l’ex presidente del consiglio Mario, intervenendo in occasione del conferimento del Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award nel contesto della 40th Annual NABE Economic Policy Conference “Navigating Geopolitical Turbulence and Domestic Uncertainty” a Washington.ha sottolineato come “questa fase di profondo cambiamento nell’ordine economico globale porta con sé sfide altrettanto profonde per la politica economica”. Cambierà “la natura degli shock ai quali sono ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza