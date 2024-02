Dr Crypto | Così rivoluziono il mondo della Blockchain

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le competenze informatiche da una parte, quelle nel campo finanziario dall'altra. Ed ecco che Marco, conosciuto sul web come Dr, sta portando a compimento una vera e propria mission rivoluzionando ildel trading. Umili origini e una mente brillante: la sua storia parte da Trapani, città d'origine. Dopo aver vinto una borsa di studio che gli permette di studiare e lavorare al fianco di eccellenze nel campo dell'informatica presso uno dei college americani più rinomati d'Italia, l'ELIS di Roma inizia la scalata. La laurea e un master sullanell'Università di Pennsylvania in America e presso l'Università Telematica Uninettuno, subito dopo l'arrivo presso alcune realtà informatiche tra più famose dello Stivale: Sky, Tim, Enel, NTT Data e perfino per il Comune di Roma. Dr., classe 1997, è la ...