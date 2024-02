Dove vedere Milan - Rennes in Tv La partita tra Milan e Rennes sarà trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252), da Dazn e anche in chiaro su TV8. Per

Dove vedere Milan-Rennes in tv e streaming: le probabili formazioni (Di giovedì 15 febbraio 2024) Inizia il cammino in Europa League del Milan. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Champions (terzo posto nel girone F alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain), affronteranno nei playoff il Rennes, con la gara di andata in programma giovedì 15 febbraio alle 21 a San Siro. Una... Leggi tutta la notizia su today (Di giovedì 15 febbraio 2024) Inizia il cammino in Europa League del. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Champions (terzo posto nel girone F alle spalle di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain), affronteranno nei playoff il, con la gara di andata in programma giovedì 15 febbraio alle 21 a San Siro. Una...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza