Dove vedere in tv Sinner-Monfils oggi | a che ora inizia | programma ATP Rotterdam | streaming

Dove vedere Sinner - Monfils L'incontro tra Jannik Sinner e Gael Monfils, valido per il 2° turno dell'ATP 500 di Rotterdam, è in programma alle 19.30 sul campo centrale del Rotterdam Ahoy. L'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tornerà in campo già, giovedì 15 febbraio, per gli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 di, Jannik: l’azzurro, testa di serie numero 1, affronterà la wild card transalpina Gael. Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il quarto a partire dalle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 19.30: quello odierno sarà il sesto confronto tra l’azzurro ed il francese, conin vantaggio per 4-1 nei precedenti. La diretta tv didel torneo di2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile ...