Missione compiuta: il giorno dopo aver conquistato - in salita - la prima vittoria da "pro" in anche la classifica finale del Tour aggiudicandosi anche la classifica finale del Tour of Antalya . Al

Dopo il Tour di Antalya: "Punto alle corse a tappe ma devo crescere tanto" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Davide Piganzoli va veloce, molto veloce. E' uno dei prospetti italiani più interessanti, un ciclista sul quale poter puntare nelle corse a tappe (finalmente). Un giovane che piano piano si sta mettendo in evidenza e che, secondo tanti esperti ed ex campioni, potrebbe essere un uomo importante nelle corse a tappe. Il valtellinese si è infatti imposto domenica nel Tour di Antalya (Turchia), gara a tappe internazionale del calendario UCI. Piganzoli, che ha difeso a dentri stretti la maglia rossa di leader conquistata il giorno prima nell'arrivo in salita a Tahtali, in classifica generale ha preceduto il trevigiano Alessandro Pinarello e il trentino Edoardo Zambanini. La storia di Davide, nato a Morbegno (Sondrio) nel 2002, parte da molto lontano quando in un ...

