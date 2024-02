Donne uccise a Cisterna | la confessione del killer | «Volevo andare a vivere con Desyrée Renée? Si muoveva ancora | l’ho finita»

- - > Leggi Anche Duplice omicidio a Cisterna di Latina, la vittima 19enne ha fatto da scudo alla sorella insieme alla madre Leggi Anche Femminicidi, i nomi e le storie delle donne uccise da inizio

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il finanziere di 27 anni ha ammesso tutto: «Lei non mi rispondeva quando le dicevo se voleva venire acon me. Per questouccidermi. A casa sua mi volevano tutti bene, siamo anche andati in vacanza insieme a Cuba»Il finanziere di 27 anni ha ammesso tutto: «Lei non mi rispondeva quando le dicevo se voleva venire acon me. Per questouccidermi. A casa sua mi volevano tutti bene, siamo anche andati in vacanza insieme a Cuba»Il finanziere di 27 anni ha ammesso tutto: «Lei non mi rispondeva quando le dicevo se voleva venire acon me. Per questouccidermi. A casa sua mi volevano tutti bene, siamo anche andati in vacanza insieme a Cuba»