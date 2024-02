Una fisioterapista di 61 anni è stata accoltellata alla gola questa notte, mentre si trovava nel suo garage a Bolzano. La donna è stata ricoverata in ospedale: è in gravi condizioni, ma non in

Donna accoltellata alla gola in garage: è caccia all’ex marito della figlia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ci sono risvolti sul tentato omicidio di Waltraud Kranebitter, la Donna di 61 anni accoltellata in garage, al civico 8 di via Cavour, a Bolzano. Vediamo cos’è successo.Leggi anche: Orrore a Bolzano: fisioterapista accoltellata alla gola in garage. caccia all’uomo… Cosa è accaduto in quel garage È la mezzanotte di martedì e, nell’appartamento al piano terra via Cavour, di salta la luce. Così, Waltraud Kranebitter, che è in casa mentre i nipotini dormono, esce lasciando la porta aperta. Prende l’ascensore e scende al piano interrato, dove ci sono i contatori. Ai quali però non riesce ad arrivare, perché qualcuno la aggredisce ferrandole una coltellata alla gola. La Donna resta a ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Ci sono risvolti sul tentato omicidio di Waltraud Kranebitter, ladi 61 anniin, al civico 8 di via Cavour, a Bolzano. Vediamo cos’è successo.Leggi anche: Orrore a Bolzano: fisioterapistainall’uomo… Cosa è accaduto in quelÈ la mezzanotte di martedì e, nell’appartamento al piano terra via Cavour, di salta la luce. Così, Waltraud Kranebitter, che è in casa mentre i nipotini dormono, esce lasciando la porta aperta. Prende l’ascensore e scende al piano interrato, dove ci sono i contatori. Ai quali però non riesce ad arrivare, perché qualcuno la aggredisce ferrandole una coltellata. Laresta a ...

