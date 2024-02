Domeniche bestiali – “Osservare! È reato?” | il mister romagnolo e il provvidenziale buco nella rete

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nave senza nocchier in gran tempesta: lepossono dare l’impressione che il Sommo Poeta aveva dell’Italia. Ed effettivamente in questo episodio vedremo che la nave c’è, la tempesta pure, il nocchiero è stato messo “sotto coperta” e non può che guardare il mondo da un oblò e il canto delle sirene pare piuttosto gracchiante e sgraziato. Non coglie nel segno il “non donne di province” visto che di provincia si parla: quanto al bordello invece… SURSE VER’LUI DEL LOCO OVE PRIA STAVA Purgatorio Canto VI, sì. Quello dell’ “Ahi serva Italia” e della “nave senza nocchier”. Ce l’aveva di sicuro il nocchiero il traghetto per rientrare usato dall’arbitro che aveva diretto il Bellaria Cappuccini, squadra di Seconda Categoria Toscana. Il problema è che oltre al nocchiero aveva pure i tifosi del Bellaria, società multata di 450 euro “per avere, un ...