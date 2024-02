che ci hanno permesso di consolidarci come una squadra che arriva quella squadra la" Pellegrini come sta in questo momento? Domani con quello che avete visto tutti in campo, non potrei essere più

Domani in campo. Arriva la Salernitana. Turnover per Inzaghi (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Inter si è allenata anche ieri in vista dell'anticipo di campionato (Domani, a San Siro, ore 21), contro la Salernitana. Inzaghi, in vista della sfida di martedì in Champions, pensa al Turnover. Fuori per forza di cose Acerbi (infortunato), dentro De Vrij. Probabile riposo anche per Pavard e Darmian, con Bisseck e Dumfries sostituti. Anche Frattesi e Arnautovic potrebbero partire dall'inizio.

