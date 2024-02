Domani arbitra Marchetti di Ostia Lido | quattro precedenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ascoli-Cremonese sarà diretta da Matteodella sezione di. Il fischietto laziale potrà vantare l’ausilio degli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano. Al var invece vedremo all’opera Davide Massa della sezione di Imperia con Gianpiero Miele di Nola ad assisterlo. Il Picchio ha già incrociato la strada diincircostanze e il bilancio è in perfetto equilibrio con due successi e due sconfitte. Nella passata stagione arbitrò il match interno vinto al Del Duca per 1-0 contro il Perugia nell’esordio in panchina di Breda. Il 5 febbraio 2021, sempre sotto la sua direzione, l’Ascoli di Sottil riuscì a sbancare il Via del Mare di Lecce per 2-1 grazie alla doppietta di Dionisi. Il 19 dicembre 2020 a ...