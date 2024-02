Doc – Nelle tue mani 3 | trama puntata 15 febbraio

TELEFILM/SERIE TV Su Rai Uno dalle 21.20 Doc - Nelle tue mani. La paura di scoprire il terribile segreto perso nella mente, spinge Doc ad allontanarsi dal suo reparto. Intanto, Enrico deve

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Questa sera, giovedì 152024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, dopo la sospensione per Sanremo va in onda in prima tv la quinta(episodi 9-10) della serie tv Doc –tue3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la, mentre qui trovate quante puntate sono.5 – 15Episodio 9: “Evitarsi” Andrea Fanti è terrorizzato all’idea che un terribile segreto del suo passato possa tornare a galla. Il dottor Fanti non riesce ad affrontare la verità e, per questo motivo, si allontana dal suo reparto e dalle sue responsabilità. Giulia rimane spiazzata dal suo comportamento, ma è costretta a occuparsi di una paziente che, proprio come Andrea, ha un segreto del passato che le sta rovinando la vita.