Doc – Nelle tue mani 3 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

"Doc - Nelle tue mani", alle 21.40 su Rai 1 gli episodi 9 e 10 della seguitissima serie targata Rai, con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, che ha perso la memoria degli ultimi dodici

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Questa sera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Doc –tue3, la terza stagioneserie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’episodio 9, intitolato Evitarsi, Doc è terrorizzato all’idea che torni a galla un terribile segreto che si annida nei suoi ricordi. Andrea Fanti non riesce ad affrontare la verità. Ciò lo porta, per la prima volta, ad avvertire l’istinto di allontanarsi dal suo reparto. Giulia rimane spiazzata dalla sua decisione. Avrebbe bisogno dell’aiuto di Doc, soprattutto quando in reparto arriva una paziente che, proprio come Andrea Fanti, vede la sua vita andare in frantumi a causa di un segreto ...