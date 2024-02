’Dna e Rna | l’evoluzione’ | incontro scientifico alla sala delle Bifore

che codificano per la nucleasi Cas9 e i suoi RNA L'aspetto cruciale è assicurarsi che queste siano effettivamente privi di ogni traccia di DNA vengono spesso chiamati TEA (Tecniche di Evoluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Dna e Rna, evoluzione e applicazione", temi affascinanti sui quali parlerà oggi pomeriggio a Voghiera il Francesco Bernardi, docente del Dipartimento di Biochimica eScienze della Vita eTecnologie dell’Università di Ferrara. L’appuntamento si terrà alle 15.30 nella prestigiosa cornice della, nella delizia estense di Belriguardo, a cura della sezione Utef di Ferra e il patrocinio del Comune di Voghiera. E’ undavvero interessante, aperto a tutti e non servono particolari conoscenze o capacità scientifiche. Mentre il Dna è molto popolare, l’Rna è poco conosciuto ai non specialisti. Prendendo spunto dal premio Nobel di pochi mesi fa a Karikò e Weissman per i vaccini, si parlerà del mondo primordiale ad Rna e di modernissime applicazioni dell’Rna in ...