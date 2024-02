Dl milleproroghe | protesta opposizioni in aula per fiducia | ‘Camera ridotta a opificio voti’

ieri nel vertice di maggioranza con il Centrodestra riunito a Palazzo Chigi per far quadrare gli emendamenti da inserire nel decreto Milleproroghe. Il dibattito con il confronto con le opposizioni, è

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb (Adnkronos) – “La presidenza deve intervenire, un voto disu un decreto che questo ramo del Parlamento non è stato in grado di esaminare, la blindatura del provvedimento non si può”. Lo ha chiesto Benedetto Della Vedova, di +Europa, precedendo la richiesta dellasul Dlda parte del governo alla Camera. “Si tratta dell’ennesimo tentativo di esproprio di questo ramo del Parlamento, ridotto a una specie didi voti su un pò di Odg. Sono parole di Tommaso Foti, che sottoscrivo, pronunciate nel 2019. Oggi la maggioranza compie quello che Foti chiamava abuso”, ha aggiunto Della Vedova. Anche il gruppo del Pd si è associato alla richiesta del deputato di +Europa: “Urge una reazione di questa istituzione, siamo in prima lettura, almeno permette all’di votare sugli emendamenti e rispettare la Costituzione”, ha detto Andrea Casu. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "La presidenza deve intervenire, un voto di fiducia su un decreto che questo ramo del Parlamento non è stato in grado di ... (liberoquotidiano)

Trattori, la protesta arriva a Roma: due mezzi al Colosseo (Adnkronos) - Protesta dei trattori al centro di Roma oggi, 15 febbraio 2024. L'iniziativa, organizzata da due sigle, 'Altragricoltura' e 'Popolo produttivo', ha visto i due mezzi agricoli partire da ...

Smart Working privati, niente proroga nel 2024: cosa ha stabilito il Milleproroghe Niente proroga per lo smart working privati dopo il 31 marzo: ecco cosa ha stabilito il Milleproroghe 2024. Stop anche a possibilità di estensione nelle PA.

Milleproroghe: al via l'esame nell'Aula della Camera Il Milleproroghe passa nel caos ... calabresi di assumere i disoccupati in mobilità per lavori di 18 ore settimanali". Il M5s abbandona in protesta: "Non passa nessuna nostra proposta". Il via libera ...