PUBBLICITÀ A nove mesi dalle elezioni presidenziali di novembre, Vladimir Putin ha dichiarato non pagano la loro parte In Europa dell'attuale amministrazione americana sia sbagliata e grave, e ne

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Una stortura da un punto di vista democratico” di “una gravità inaudita. Chiediamo al governo di esprimere parere contrario e a tutte le forze politiche che abbiano a cuore i principi democratici di rifiutarsi di votarlo”. Riccardo Magi, segretario di, ha denunciato il caso dello “sbarramento elettorale preventivo” introdotto dall’di FdI al Dlpresentato al Senato sulla raccolta delle firme per partecipare alle prossimeeuropee. “Non è mai avvenuto in precedenza che, a poche settimane da una competizione elettorale, si tenti di modificare l’accesso alla competizione elettorale in modo restrittivo. In passato è stato fatto ma sempre per garantire maggiore partecipazione”, ha spiegato Magi. Il segretario diha spiegato che “se passa l’gli unici a godere della esenzione per le firme sarebbero i partiti e i gruppi che nella legislazione in corso abbiano presentato candidature e abbiano un seggio in una delle due Camere. Per esempio Noi moderati, che ha un Gruppo pur avendo preso lo 0,9%. La nostra forza alleha preso il 2,95% ma non ha un Gruppo parlamentare. In base a questo requisito del Gruppo per noi si determina uno sbarramento”. (Adnkronos) – “La nostra proposta l’abbiamo già fatta -ha proseguito Magi- per la massima garanzia di partecipazione e della legalità del processo, l’uso della tecnologia e dello Spid, la possibilità di raccogliere firme con il digitale. Sarebbe fattibile, praticabile e sicuro”. Per Benedetto Della Vedova, deputato di, “sono certo che la leader di FdI non sia a conoscenza dell’. Sono certo che se Giorgia Meloni sapesse si opporrebbe a una iniziativa incomprensibile che danneggia l’opposizione, lei racconta sempre di essere l’underdog che viene dall’opposizione. Nella rete finirebbe solo. La Meloni contestò anche lo sbarramento del 4%, ricordando che in Germania è stato dichiarato incostituzionale”. Infine, Magi ha messo in guardia: “Non vogliamo pensare o ipotizzare che chi ha concepito questa proposta possa pensare di influenzare decisioni politiche che dipenderanno solo dalla volontà cheassumerà nei suoi organi.partecipa allenon costretta da giochetti che non ci intimoriscono, non con il piattino in mano tantomeno in ginocchio”. L'articolo CalcioWeb.