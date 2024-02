Distanze generazionali | il focus di Futuranetwork di ASviS

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si riporta di seguito il testo di Giuliana Coccia della RedazioneLa complessa interazione tra diverse generazioni è determinante per il futuro perché influenza aspetti economici, sociali, ambientali di una società. Ma quante informazioni abbiamo per fasce d’età e su che cosa bisogna indagare? – mercoledì 14 febbraio 2024 Per comprendere meglio la complessità della società, adattare le politiche e le strategie alle esigenze della popolazione e pianificare per il futuro in modo più efficace è utile lo studio per generazioni. Analizzare, quindi, gruppi di persone che sono nate e hanno vissuto in un periodo specifico e che condividono alcune caratteristiche comuni, come l’età, le esperienze storiche, culturali o sociali. Le caratteristiche, i comportamenti, i valori delle generazioni possono avere impatti significativi sull’economia e sulle politiche sociali; ad ...