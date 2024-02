Disabili e sessualità | il Mid promuove un progetto nazionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlAbile all’Amore è unal quale il M.I.D. ha offerto il suo sostegno morale e proverà arlo laddove possibile sul territorio campano insieme al questionario, ideato a Bologna dal regista cinematografico e teatrale Gabriele de Pasquale con la collaborazione di Max Ulivieri e nato dal percorso di studio realizzato per lo spettacolo “A Naked Love”, una raccolta di monologhi e dialoghi sul rapporto tra il corpo, l’amore ed il sesso in scena da 2021. IlABILE ALL’AMORE, è un approfondimento di quel lavoro con focus sulla gestione dellanel “mondo” dellatà fisica, prevede un documentario di interviste, immagini e racconti per descrivere affettività,, gioie e difficoltà nella ...