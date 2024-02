Italia si trova in una posizione di svantaggio, con solo il 27,8% di utilizzo delle tecnologie più avanzate Presentata oggi a Milano, a porte chiuse, la ricerca Ambrosetti sul digitale come abilitatore di un profitto sostenibile per le aziende. Il Rapporto strategico intitolato 'Il digitale per un profitto sostenibile: la Twin Transition delle imprese e le

Digitale, Ambrosetti: “Settore richiede nuove tecnologie e materiali sostenibili” (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Presentata oggi a Milano, a porte chiuse, la ricerca Ambrosetti sul Digitale come abilitatore di un profitto sostenibile per le aziende. Il Rapporto strategico intitolato 'Il Digitale per un profitto sostenibile: la Twin Transition delle imprese e le soluzioni digitali a supporto di sostenibilità e circolarità' è stato realizzato da The European House-Ambrosetti Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Presentata oggi a Milano, a porte chiuse, la ricercasulcome abilitatore di un profitto sostenibile per le aziende. Il Rapporto strategico intitolato 'Ilper un profitto sostenibile: la Twin Transition delle imprese e le soluzioni digitali a supporto dità e circolarità' è stato realizzato da The European House-

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza