Difendo le psicologhe di Alessia Pifferi | indagare due professioniste è un atto violento

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Senza ricorrere alla letteratura scientifica o agli studi di David Garland sulla correlazione tra il venire meno dei servizi di salute mentale ed il progressivo aumento di persone psichicamente instabili in galera, è sufficiente leggere un report o partecipare ad un qualsiasi convegno di medicina penitenziaria per rendersi conto del fche una fetta di popolazione carceraria, affetta da problemi seri di salute mentale, in galera non dovrebbe starci. A fronteggiare tale imponente muro di dolore e sofferenza, di diritti negati, di pene aggiuntive che si sommano a quelle comminate dalla giustizia, ci sono i componenti delle equipe psico-socio sanitarie o gli esperti ex art, 80 codice penitenziario che, nei tempi e modi stabilità dalla organizzazione penitenziaria, cercano di supportare con la loro presenza e competenza la detenzione. Sono psicologi, psichiatri, ...