Quindi, dieta veg o keto? Dipende dall'obiettivo. Gli autori I partecipanti hanno mangiato quanto volevano secondo una dieta hanno mangiato quanto volevano secondo una dieta chetogenica oppure

Dieta veg o chetogenica Ecco come riprogrammano sistema immunitario Il passaggio a una dieta chetogenica o vegana causa rapidi cambiamenti nel sistema immunitario delle persone, potenziando ciascuna dei 'rami' diversi dell'immunità. Questa capacità di 'riprogrammare' ...

La dieta vegana di Bryan Johnson Bryan Johnson è il miliardario americano proprietario di una società di venture capital di biotecnologie, chiamata OS Fund, che si prefigge di produrre e vendere una sorta di elisir di lunga vita.

Alimenti fermentati: quali sono e perché non dovrebbero mai mancare nella dieta Dal kimchi al kefir dai crauti al miso, i cibi fermentati possono essere preziosi alleati per la salute. Ecco perché e come introdurli nella dieta per fare il pieno di benessere ...