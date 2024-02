Dieci trattori arrivati a Circo Massimo | poche centinaia di persone ad attenderli

di Alessandro Bartoloni Il movimento dei trattori che sta scuotendo l'Italia ha suscitato un grande che impiegano almeno dieci nel 2020 sono arrivati a rappresentare il 47%, facendo segnare una

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tra loro anche alcuni membri di Forza Nuova. I dodiciautorizzati a sfilare passeranno da via Appia e San Giovanni.

L'annuncio un po' apocalittico del popolo dei Trattori . Il leader degli agricoltori traditi Danilo Calvani non dimentica: "Meloni e Lollobrigida si ... (huffingtonpost)

Circa 1500 persone con 10 trattori si ritroveranno, Domani mattina, in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione di Riscatto agricolo . ... (feedpress.me)

Quasi otto italiani su dieci condividono la protesta degli agricoltori, che manifestano con i loro trattori in tutta Italia contro i prezzi del ... (ilfattoquotidiano)

Ancora una mobilitazione in programma da parte degli agricoltori . Sarà giovedì alle 15 il Circo Massimo a ospitare la protesta del “Cra agricoltori ... (ilfattoquotidiano)

Trattori a Roma, due manifestazioni separate: in Campidoglio Altragricoltura e Popolo Produttivo, al Circo Massimo gli “Agricoltori Traditi” Le due piazze non si uniranno: da una parte il fronte che non chiede le dimissioni del governo, dall’altra i Cra che stamattina hanno mandato una diffida alla Commissione europea ...

Nepi, a Genova nasceranno dieci impianti 'Illumina' "Nell'anno in cui è Capitale Europea dello Sport, sorgeranno a Genova dieci impianti "Illumina", uno per ogni municipio, che rappresenteranno, concretamente, il contatto sociale tra giovani e anziani.

Trattori, oggi la manifestazione a Roma: mezzi al Colosseo. «Ci aspettiamo oltre ventimila persone» «Noi oggi diciamo al governo che non chiediamo le sue dimissioni, chiediamo che governo e parlamento si assumino la responsabilità. Ieri c'è stato un incontro con il ...