Dieci anni di SportZone Tra solidarietà e inclusione Zanetti | Questo progetto rispecchia i nostri valori»

sono diverse le attività che sono nate in questi dieci anni. Dal 2013 ad oggi infatti SportZone ha coinvolto circa 20.000 persone per un totale di 2.000 incontri e interventi continuativi e 300

Bonus mamme per 45 mila trevigiane: ecco come ottenerlo In via eccezionale, e solo per il 2024, per beneficiare del sussidio statale basta risultare madre di due figli, di cui il più piccolo con età inferiore ai 10 anni. In questo caso l’esonero è valido ...

Reddito di cittadinanza, a Napoli maxi truffa da 2,3 milioni Percepito da 285 extracomunitari senza averne diritto. Ad aiutarli una banda locale che intascava parte dei soldi ...

Bambino di 10 anni con i piedi ustionati: punito dalla mamma a colpi di bastone rovente per non aver fatto le pulizie in casa Picchiato a colpi di bastoni roventi sul collo dei piedi perché non aveva pulito casa come richiesto. L'artefice delle feroci punizioni è la mamma 48enne di un bambino oggi ...