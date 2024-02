Ma è il gioco delle coppie: la Meloni predilige la Schlein come competitor e l'asseconda; di contro si è rimesso in moto il dialogo Conte - Salvini. Salvini non ha nulla da perdere, è pronto ad

Dialogo Meloni-Schlein, Lollobrigida soddisfatto: “Segnale positivo” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “La Stampa” è intervenuto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida Un confronto, quello che ha visto come protagoniste Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che ha dato delle importanti risposte. Almeno per quanto riguarda Francesco Lollobrigida. Di questo e molto altro ancora ne ha parlato l’attuale ministro dell’Agricoltura nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” dove ha affrontato vari temi. Un Dialogo tra due donne leader del Paese che può essere intrapreso come un segno di modernizzazione del Paese. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida (Ansa Foto) Notizie.comSuccessivamente ha affrontato il tema delle ... Leggi tutta la notizia su notizie (Di giovedì 15 febbraio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “La Stampa” è intervenuto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, FrancescoUn confronto, quello che ha visto come protagoniste Giorgiaed Elly, che ha dato delle importanti risposte. Almeno per quanto riguarda Francesco. Di questo e molto altro ancora ne ha parlato l’attuale ministro dell’Agricoltura nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” dove ha affrontato vari temi. Untra due donne leader del Paese che può essere intrapreso come un segno di modernizzazione del Paese. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco(Ansa Foto) Notizie.comSuccessivamente ha affrontato il tema delle ...

