“Di calcio ne sa poco” | l’euro-frecciata di Mourinho | a Roma fischiano le orecchie

Teatroterapia e calcio andavano d'accordo? "No. l'amatissima Rosa Ricci di Mare Fuori ha un nuovo Ma è durata poco, sei mesi". Perché? "Tra affitto ma portavo a casa poca roba, tipo 20 euro a

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ritornapa League con l’appuntamento dei sedicesimi di finale. Laaffronta nuovamente il Feyenoord, squadra già affrontata negli anni passati nella finale della Conference League vinta nel 2022 e il successo nel match di Europa League della passata stagione. Questa sera, nella trasferta olandese, non ci sarà Josèin panchina. Il tecnico portoghese è stato esonerato a metà stagione e al suo posto siederà Daniele De Rossi.e la frecciatina a Friedkin In un articolo su “Pulse Nigeria”, pubblicato in qualità di global ambassador di Football.com, il tecnico portoghese ha rifilato una frecciatina fra le righe a chi lo ha ‘eliminato’ dalpa League, ma non si tratta di un squadra. “Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la ...