Detenuto Pancrazio Carrino si finge pentito per uccidere la pm di Lecce Carmen Ruggiero nell' interrogatorio

Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo poi fallito,sarebbe stato i - deato dal 42enne Pancrazio poi fallito,sarebbe stato i - deato dal 42enne Pancrazio Carrino,uno

Si finge pentito e chiede di collaborare con la giustizia per uccidere la pm durante l'interrogatorio Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per… Leggi ...

Lecce, si finge pentito per uccidere Pm 17.47 Lecce, si finge pentito per uccidere Pm Un detenuto avrebbe finto di voler col- laborare con la giustizia solo per es- sere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagl ...

Carcere di Lecce, finge il pentimento per accoltellare alla gola la pm e fuggire Il detenuto ha architettato un piano per fuggire dal carcere di Lecce: fingere il pentimento e accoltellare alla gola la pm a colloquio.